2024-05-02 17:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، (1 أيار 2024)، بإحالة 18 ضابطاً كبيراً الى التقاعد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم إحالة 18 ضابطاً برتبة فريق من وزارتي الداخلية و الدفاع الى التقاعد".

وأشار الى، ان من بين هؤلاء "هم الفريق في الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت، و معاون رئيس أركان الجيش للإدارة في وزارة الدفاع، الفريق الركن سعد العلاق والفريق الركن في وزارة الدفاع جميل الشمري".