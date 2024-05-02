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إحالة 18 ضابطاً برتبة فريق الى التقاعد ضمنهم العلاق والشمري وجودت

إحالة 18 ضابطاً برتبة فريق الى التقاعد ضمنهم العلاق والشمري وجودت
إحالة 18 ضابطاً برتبة فريق الى التقاعد ضمنهم العلاق والشمري وجودت
2024-05-02 17:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، (1 أيار 2024)، بإحالة 18 ضابطاً كبيراً الى التقاعد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "تم إحالة 18 ضابطاً برتبة فريق من وزارتي الداخلية و الدفاع الى التقاعد".

وأشار الى، ان من بين هؤلاء "هم الفريق في الشرطة الاتحادية رائد شاكر جودت، و معاون رئيس أركان الجيش للإدارة في وزارة الدفاع، الفريق الركن سعد العلاق والفريق الركن في وزارة الدفاع جميل الشمري".

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