أربيل.. اصابة ستة اشخاص بحادث مروري مروع في شقلاوة

2024-05-02 17:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصيب ستة اشخاص بجروح، اليوم الخميس، في حادث مروري بمدينة شقلاوة في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني مطلع في حديث لوكالة شفق نيوز ، أن الحادث وقع بعد ظهر اليوم الخميس، عندما اصطدمت سيارتان في حدود قضاء شقلاوة، لافتا إلى أن من بين المصابين امراة واحدة وخمسة رجال.

واشار الى انه تم نقل ثلاثة من المصابين الى مستشفى شقلاوة لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الثلاثة الاخرين الى مستشفيات العاصمة اربيل.