2024-05-02 17:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وافقت وزارة الداخلية، يوم الخميس، على شطر مديرية مرور نينوى واستحداث موقع آخر لها في الجانب الأيمن.

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود لوكالة شفق نيوز إنه "المجلس خاطب وزارة الداخلية من أجل شطر مديرية مرور نينوى بناءً على طلبات المواطنين والشكاوى التي وردت إليه"، موضحاً أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وافق على طلب المجلس بشطر مديرية مرور نينوى ".

وأوضح الحاصود لوكالة شفق نيوز أنه "سيتم فتح موقع آخر لمديرية مرور نينوى في الجانب الأيمن للموصل"، مبينا ان "المجلس سيسعى لطرح كل الحلول الممكنة من اجل الارتقاء بمسار العمل الإداري بما يخفف عن كاهل المواطنين".

جدير بالذكر أن مديرية مرور نينوى تشهد منذ سنوات زخما كبيرا بالمراجعين، ما ادى لتوجه كثير من الموصليين وسكان محافظات نينوى لشراء مركبات من محافظات اقليم كوردستان هربا من الإجراءات المعقدة والزخم الذي تشهده مرور نينوى.