2024-05-02 18:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم الخميس (2 أيار 2024)، 3 أسباب وراء اختيار رئيس ائتلاف دولة القانون شخصية أكاديمية لمنصب محافظ ديالى، وذلك بعد تسليم زعيم الائتلاف نوري المالكي اسم مرشحه خليفة التميمي بشكل رسمي الى مجلس المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "استاذ العلوم السياسية في جامعة ديالى خليفة التميمي طرح كمرشح من شيوخ بني تميم في قائمة ضمت أكثر من 10 أسماء الى رئيس منظمة بدر هادي العامري لحل عقدة منصب المحافظ لكن الامر توقف بعد إعلام اللجنة الفنية في الإطار التنسيقي بان المنصب من استحقاق ائتلاف المالكي وفق مبدأ النقاط الانتخابية".

وأضاف، أن "ائتلاف المالكي طرح 3 أسماء مرشحة لمنصب محافظ ديالى في خطوة للمضي في تشكيل الحكومة لكن لم يحصل اجماع يكفي لتمرير اي منهم لذا تم طرح خليفة التميمي قبل 3 ايام قبل ان يصدر كتاب رسمي بتوقيع المالكي بدعم ترشيحه وهو اول توقيع لمرشح يصدر عن رئيس ائتلاف دولة القانون على مدار الاسابيع الماضية".

واشار الى ان "3 اسباب وراء اختيار خليفة التميمي ابرزها انه شخصية معتدلة ذات كفاءة وتمتلك علاقات مع القوى السياسية، بالاضافة الى الانتماء العشائري الذي سيقطع الطريق امام من يحاول خلط الاوراق ويبعد الحرج عن بعض القوى مع الاشارة الى ان الترشيح يؤكد تدخل مباشر من قبل المالكي في انهاء عقدة ديالى من خلال توقيع كتاب الترشيح بنفسه وهذا ما لم يحصل في الاسماء الثلاثة السابقة".

وتابع، انه "حتى الان لم يصدر اي بيان من اي تكتل في مجلس ديالى سواء الاطار او القوى السنية على دعم او فرض ترشيح التميمي لكن بداية الاسبوع المقبل ستكون حاسمة في بوصلة خيارات القوى"، لافتا الى ان "طرح القوى السنية مرشحها لمنصب المحافظ قبل اسبوع اضاف تعقيدا اخر للمشهد ما يستدعي تنازل احد الطرفين للمضي وفق توافقات لن تكون سهلة".

وقبل ايام اعلنت القوى السنية ترشيح النائب رعد الدهلكي لمنصب محافظ ديالى، في رد فعل صريح على جولة التهديدات التي طالت اعضاء مجلس محافظة ديالى من القوى السنية والضغط عليها للتصويت لمرشح معين وتمريره، فيما تقف القوى الشيعية المتمثلة بدولة القانون وعصائب اهل الحق في كفة اخرى تصارعهم كفة المحافظ السابق مثنى التميمي الذي يضغط على اعادة توليه منصب المحافظ مرة اخرى.