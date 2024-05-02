قبل هروبه خارج العراق.. الحشد يحكم قبضته على عنصر امني بداعش

2024-05-02 18:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

تمكنت قوة من المديرية العامة للأمن والانضباط / مديرية التحقيقات والأمن الوقائي في هيئة الحشد الشعبي، من الإطاحة بعنصر يعمل بصفة امنية في فلول “داعش” الإرهابي جنوبي العاصمة بغداد.

جاء ذلك خلال عملية نوعية قام بها ابطال مديرية امن الحشد الشعبي والتي انتهت بالقاء القبض عليه قبل خروجه من العراق وذلك بعد استحصال الموافقات الرسمية من القاضي المختص.

تجدر الاشارة الى ان عملية التحقيق مع الإرهابي تتم من قبل مديرية التحقيقات والامن الوقائي في المديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي لحين إحالته إلى القضاء.