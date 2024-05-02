وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية يؤكدان أهمية زيارة رئيس الوزراء لواشنطن في تطوير العلاقات

2024-05-02 18:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين وسفيرة الولايات المتحدة ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أهمية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن في تطوير العلاقات.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل، اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي"، مبينا، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن وما تمثله من أهمية في تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة".وأشاد الجانبان، "بالنجاح الذي شهدته جولة الاجتماعات بين ممثلي البلدين من مختلف القطاعات التي يتضمنها اتفاق الإطار الإستراتيجي للتعاون بين بغداد وواشنطن والتي تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء الشهر الماضي".وأكدا "على أهمية متابعة مخرجات الزيارة واجتماعات اللجنة التنسيقية العليا للاتفاق (HCC)".وسلمت السفيرة الأمريكية إلى الوزير رسالة تعزية خطية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تتضمن تعزيته بوفاة عقيلته.