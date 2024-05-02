برنامج ادرس في العراق.. التعليم تحصي عدد المنح المخصصة للمرحلة الثانية

2024-05-02 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأحصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، اليوم الخميس، أعداد الطلبة الأجانب المشاركين برنامج ادرس في العراق، وحجم المنح المخصصة للمرحلة الثانية من المجانية وغير المجانية.وقال مدير عام دائرة البعثات الدراسية في الوزارة حازم باقر طاهر ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقدم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3000 طالب أجنبي ضمن برنامج ادرس في العراق وتم قبول 1015 طالبا في العام السابق حيث توزعوا على جميع جامعات العراق بكالوريوس وماجستير ودكتوراه"، مبيناً، أن "البرنامج ضمن مبادرة لتطوير التعليم العالي وتدويله لكي يرجع العراق محل إشراق ويستقطب الطلبة الأجانب فضلاً عن عكس انطباعهم عن الاستقرار الأمني والاقتصادي ومستوى الجامعات وبالتالي يكونوا سفراء للعراق في بلدانهم".وأضاف، أن "الوزارة أطلقت النسخة الثانية لبرنامج ادرس في العراق، إذ وفرنا بحدود 14 ألفا و200 منحة دراسية للسنة الدراسية المقبلة منها 7000 مجانية و6 آلاف و800 نصف مجانية لتنشيط الجامعات العراقية"، موضحاً، أن "النسخة الثانية أطلقت بتاريخ 1 / 4 وتقدم حتى الآن 2000 طالب على المنظومة والتقديم مستمر حتى 1 / 6 لغلق التقديم على الدراسات العليا، ومستمرة إلى 1 /8 للدراسات الأولية ، كما نتوقع أنه في العام الدراسي المقبل سيكون عدد الطلبة الأجانب أكثر".وأكد، أن "البرنامج بنسخته الأولى نجح بشكلٍ كبير"، لافتاً، إلى أن "وزير التعليم العالي وجه بأن الطالب الأجنبي مخير بين بقائه خلال العطلة الصيفية أو سفره إلى بلاده".وأشار، إلى أن "هناك 1015 طالبا أجنبيا يدرس في العراق خلال العام الدراسي الحالي، والعرب هم الأغلبية وغالبية الأجانب من قارة آسيا تليها أفريقيا وثم أوروبا، ونسبة الداخلين للدراسات الأولية 77‎%‎ ، والدكتوراه 8‎%‎ ، والماجستير 22‎%‎ ".