الجهد الخدمي يجتمع بمحافظ واسط إيذانا ببدء أعماله بالمحافظة

2024-05-02 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الخميس، عقد اجتماع مع محافظ واسط محمد المياحي، إيذانا ببدء أعماله بالمحافظة.وقال الجهد الخدمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في زيارة رسمية وبدعوة من محافظ واسط محمد جميل المياحي، زار فريق الجهد الخدمي والهندسي المحافظة بوفد برئاسة ضياء الدين ناظم مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية والمعاون الفني للفريق".وأضاف، أنه "مت مناقشة الوجهة القانونية لعمل الفريق والاتفاق على الأولوية بالعمل في المناطق واستعراض الاحتياجات، وتم الاتفاق على تشكيل فريق الجهد المحلي في واسط ليتم رفع كشوفات عن المناطق المستهدفة للعمل فيها قريبا" .وتابع البيان، أن "المحافظ و فريق الجهد أبدوا تعاونا لا محدود في سبيل تذليل العقبات وتقديم الخدمات لشعب محافظة واسط بعدها جرت جولة لفريق الجهد الخدمي والهندسي في حي الحكيم أحد الأحياء المحرومة؛ للوقوف على احتياجاته ولقاء الأهالي والاستماع لهم".