انطلاق مباراة منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره الإندونيسي

2024-05-02 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعانطلقت قبل قليل، مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإندونيسي لتحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وتقام المباراة على ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمةِ القطرية الدوحة.ويحتاج منتخبنا الأولمبي الفوز بالمباراة للتأهل مباشرةً إلى أولمبياد باريس.