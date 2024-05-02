2024-05-02 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

تمكن علماء آثار من إعادة بناء وجه لامرأة من سلالة نياندرتال، التي تعتبر الأقرب لشكل الإنسان الحالي، عاشت قبل نحو 75 ألف عام في كهف بشمالي العراق. وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن بقايا الهيكل العظمي للمرأة، وتدعى شاندر زد، كانت قد اكتشفت لأول مرة في عام 2018 في كهف شاندر، الذي يعتقد أنه كان […]

ظهرت المقالة عاشت آلاف الأعوام في العراق.. علماء يعيدون بناء وجه امرأة من سلالة “نياندرتال” أولاً على Eishan.