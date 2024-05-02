2024-05-02 18:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط معمل لصناعة المواد المخدرة خلال عملية أمنية خارج حدود محافظة السليمانية. وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “العملية نفذت من قبل مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتحادية بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية وتمت إثر معلومات وردت من السلطات السورية […]

ظهرت المقالة لأول مرة في العراق.. ضبط معمل لإنتاج الممنوعات والقبض على أربعة متهمين بداخله أولاً على Eishan.