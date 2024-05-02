رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لجهود سفير الفاتيكان خلال مدة عمله في العراق

2024-05-02 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن تقديره لجهود سفير الفاتيكان اميتا ليسكوفار خلال مدة عمله في العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل سفير الكرسي البابوي لدى العراق اميتا ليسكوفار".وأعرب السوداني- خلال اللقاء- عن "تقديره الجهود التي بذلها السفير خلال مدة عمله في العراق و جهود قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الداعمة للقضايا الإنسانية ومواقفه إلى جانب حقوق الشعوب، لاسيما خلال الظروف الصعبة التي مر بها الشعب العراقي في مواجهته مع الإرهاب وقدرته في الحفاظ على التنوع والتآخي الوطني".وأشار البيان، إلى أن "السفير البابوي أبدى تثمينه لجهود الحكومة العراقية الداعمة للاستقرار والأمن والسلام الإقليمي والدولي"، مؤكداً، "عمق العلاقات التاريخية بين العراق وحاضرة الفاتيكان".