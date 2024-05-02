التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول من مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإندونيسي

2024-05-02 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأنهى التعادل الإيجابي، الشوط الأول من مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإندونيسي لتحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.وتقدم المنتخب الإندونيسي أولاً عن طريق لاعبه إيفار جينر في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل منتخبنا الوطني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 27.