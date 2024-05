ملف مطالب متظاهري سوق الشيوخ على طاولة رئيس مجلس ذي قار

2024-05-02 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: بحث رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، خلال لقائه النائب حسين البطاط ووفد من أهالي ووجهاء قضاء سوق الشيوخ، مطالب متظاهري سوق الشيوخ. وقال العمري في بيان تلقته شبكة أخبار الناصرية: إن “هذا اللقاء جاء لبحث مطالب أهالي قضاء سوق الشيوخ الخاصة بالخدمات والبنى التحتية...

