مجلس ذي قار يفتح باب الترشيح لكافة الوحدات الإدارية في المحافظة

2024-05-02 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على فتح باب الترشيح كافة الوحدات الإدارية. وقال المتحدث باسم مجلس المحافظة ياس الخفاجي في حديث لـ “شبكة اخبار الناصرية”، إن “المجلس صوت في جلسته المنعقدة اليوم؛ على فتح باب الترشيح لشغل مناصب كافة الوحدات الادارية في ذي قار”. ونوه إلى،...

