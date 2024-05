مجلس ذي قار يصوت على اشغال دائرة التدريب والتطوير واحالة مدير التدريب للتحقيق 

2024-05-02 19:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: صوت مجلس محافظة ذي قار، اليوم الخميس، على اشغال دائرة التدريب والتطوير في الناصرية، واحالة مدير الدائرة للتحقيق. وقال الناطق باسم مجلس ذي قار في حديث ل”شبكة اخبار الناصرية”، إن “المجلس صوت على اشغال دائرة التدريب والتطوير 50‎%‎ لصالحه في جلسته الاعتيادية اليوم الخميس”. وأضاف أن “المجلس قرر...

