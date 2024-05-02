تفاصيل لقاء السوداني والسفيرة الأمريكية في العراق

2024-05-02 20:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، (2 ايار 2024) السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والملفات.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، ان الجانبين بحثا ايضاً "ما تضمنته زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، من تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها، ومتابعة تنفيذها".

وتناول اللقاء وفقاً للبيان "الأسس الخاصة بالانتقال بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات متعددة، ومتابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي".

وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار واشنطن منتصف الشهر الماضي، وأبرم الوفد العراقي خلال الزيارة 14 مذكرة تفاهم حكومية ومع الشركات الامريكية.



