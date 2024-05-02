2024-05-02 20:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، عن تسجيل 27 مليمتراً من الأمطار خلال ساعات قليلة فيما أغلقت الأمطار نفقين رئيسيين وسط المحافظة.

وقال مدير الدائرة حسن علي، لوكالة شفق نيوز، أن "المنخفض الجوي دخل سماء كركوك مساء اليوم وكانت محملة بالأمطار تصاحبها الصواعق الرعدية حيث سجلت كركوك خلال ساعات 27 مليمتراً من الأمطار".

وأضاف أن "شدة وكميات الامطار التي سقطت تسببت بغلق نفقين وسط كركوك بسبب كميات الأمطار وأن فرق الدفاع المدني والقوات الامنية تعمل على فتح النفقين بسحب المياه منهما".