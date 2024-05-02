2024-05-02 20:18:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة ذي قار، يوم الخميس، إحالة مسؤول محلي إلى التحقيق لـ"تحريضه" على عمل المجلس، كما أعلن فتح باب الترشيح لمناصب الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار عقد جلسته الاعتيادية الثالثة عشر واتخذ قراراً بإشغال 50% من دائرة التدريب والتطوير في ذي قار، فيما قرر احالة مدير التدريب والتطوير على التحقيق لتحريضه على عمل السلطة التشريعية بالمحافظة.

واضاف، ان المجلس صوت كذلك على فتح باب الترشيح لشغل مناصب كافة الوحدات الادارية في ذي قار لمدة 21 يوماً على أن يبقى المديرون في مناصبهم لحين انتخاب البديل.