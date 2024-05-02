2024-05-02 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، مساء الخميس، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارة جوية استهدفت مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل كارة المطلة على ناحية ديرلوك شمال محافظة دهوك.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القصف استهدف مناطق قريبة من قرية هاريكا".

ووفقا للمراقبين، فإن الجيش التركي يقوم منذ فترة، بقصف مكثف على مناطق في جبل كارة الموازي لسلسلة جبل متين بهدف الاستيلاء على بعض المناطق الاستراتيجية، وإقامة قواعد عسكرية هناك.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت أمس الأربعاء، "تحييد" عنصرين بحزب العمال الكوردستاني، بغارة جوية نفذت في جبل متين شمال إقليم كوردستان العراق.

وأمس الأربعاء، أبلغ مصدر عسكري، الوكالة، بأن الطائرات الحربية التركية نفذت خمس غارات جوية متتالية على مواقع تابعة لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال دهوك.

وأوضح المصدر، أن الهجمات كانت عنيفة حيث استهدفت مناطق متعددة بما في ذلك محيط قرية كوهرزي وبلافة، بالإضافة إلى وادي سركلي ما تسبب في حالة من الهلع بين سكان القرى والمنطقة بشكل عام.