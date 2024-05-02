2024-05-02 20:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بمحاولة انتحار مراهقة حرقاً داخل منزلها الواقع جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد 2012 وتدعى (ك،ت، خ)، وهي طالبة في المدرسة وتسكن قرية حفتخار بقضاء داقوق (35 كم جنوب كركوك)، اقدمت على الانتحار حيث سكبت على نفسها مادة النفط الأبيض وأصيبت بحروق خطيرة".

وأضاف المصدر؛ أن "الضحية ترقد الأن في العناية المشددة وتعاني من غيبوبة"، مشيرا إلى أن "الضحية كانت تعاني من مشاكل نفسية قادتها للانتحار".

ولفت إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة لمعرفة تفاصيل الحادثة".