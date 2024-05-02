رئيس الوزراء والسفيرة الأمريكية يناقشان متابعة عمل لجنة تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي

2024-05-02 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، والسفيرة الأمريكية ألينا رومانوسكي متابعة عمل لجنة تفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء استعراض وبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والملفات، وما تضمنته زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، من تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها ومتابعة تنفيذها".وتابع البيان، أن "اللقاء تناول ايضا الأسس الخاصة بالانتقال بالعلاقات الثنائية بين البلدين، لتشمل مجالات متعددة، ومتابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي".