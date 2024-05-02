السيد الصدر: الغرب يدعم أي مظاهرة ضد أي أحد إلا المظاهرات التي تندد بهم فستقمع

2024-05-02 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن الغرب يدعم أي مظاهرة ضد أي أحد إلا المظاهرات التي تندد بهم فستقمع.وقال السيد الصدر في تغريدة على منصة X تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم ثبت وبالدليل القاطع أن الغرب لا يأبه لكلمة الشعوب بل ولا يعطي أي أهمية لشعبه على الإطلاق فكلنا نسمع ونرى ما يحدث للشعب الأمريكي المنتفض ضد الظلم والإبادة الجماعية ودعم الإرهاب الدولي".وأضاف، أن "الغرب يدعم أي مظاهرة ضد أي أحد إلا المظاهرات التي تندد بهم فستقمع".فيما يلي نص التغريدة: