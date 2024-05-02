السوداني ورومانوسكي يناقشان أسس الانتقال بالعلاقات الثنائية بين العراق وامريكا

2024-05-02 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، اليوم الخميس، أسس الانتقال بالعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال اللقاء بين السوداني ورومانوسكي، استعراض وبحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والملفات، وما تضمنته زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة، من تفاهمات ومذكرات تفاهم تخصّ جوانب الطاقة والتجارة وغيرها، ومتابعة تنفيذها.

وتناول اللقاء الأسس الخاصة بالانتقال بالعلاقات الثنائية بين البلدين لتشمل مجالات متعددة، ومتابعة عمل اللجنة التنسيقية الخاصة بتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتضمن محطات واسعة للتعاون المشترك لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والأمريكي.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى منتصف الشهر الماضي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت 6 ايام.

والتقى خلال الزيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، كما عقد لقاءات مع شركات امريكية متخصصة بالطاقة.