2024-05-02 20:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الخميس، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع مدخل بغداد ديالى، فيما أكدت إزالة التعارضات كافة عن مسار المشروع. وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن مدخل بغداد ديالى تشرف على تنفيذه دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، بالتعاون والتنسيق مع محافظة بغداد والأمانة وكل حسب اختصاصه. وأضاف، أن المقطع الخاص في الوزارة والذي يبلغ طوله 9.4 كم وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 93‎‎، حيث تمت المباشرة بإكساء طبقة الأسفلت السطحية لمسافة 5 كم وبعرض 16 مترا، والعمل جارٍ على إكمال إكساء باقي الطريق وتثبيت الأسيجة الواقية وتخطيط الشوارع ونصب لوحات الدلالة التحذيرية والإرشادية. وأشار، إلى أنه تمت إزالة التعارضات كافة عن مسار المشروع، والعمل جارٍ على دراسة التصاميم الخاصة بالجزرة الوسطية والأكتاف للمصادقة عليها، موضحا، أن العمل يضم أيضا إنشاء 3 مجسرات للسيارات ومجسرين للمشاة وسينجز العمل قبل نهاية العام الجاري.