اشتداد الاخلافات على انتخابات كوردستان

2024-05-02 20:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اشتدت الخلافات على انتخابات برلمان اقليم كوردستان، بين اجرائها في موعدها المحدد وتأجيلها، وسط مخاوف من تعطيل حكومة الاقليم دستوريا وقانونيا كما هو حال برلمان كوردستان. عمر برلمان اقليم كوردستان يقترب من 32 عاما، وكان يجب على اقليم كوردستان ان يقوم حاليا بالاستعداد لانتخابات الجولة الثامنة، ولكن بعد تاجيلها لثلاث مرات هناك مساعي لتاجيل الجولة السادسة للمرة الرابعة. المحكمة الاتحادية رفضت في شباط العام الجاري تعديل قانون الانتخابات، والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعد فترة من الصمت وبعد تحديد رئيس اقليم كوردستان العاشر من حزيران لاجراء الانتخابات، اعلن عدم المشاركة في انتخابات تجرى بقرار من الجهات الخارجية. المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني