2024-05-02 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة “بلومبرغ نيوز” عن مسؤولين تركيين مطلعين، أن أنقرة أوقفت جميع عمليات التصدير والاستيراد إلى إسرائيل ومنها اعتبارًا من اليوم الخميس. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتهك الاتفاقات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرته “رويترز”. وقال الوزير كاتس عبر منصة “إكس”، “هذه هي الطريقة […]

ظهرت المقالة “بلومبرغ نيوز”: تركيا تعلق جميع الأنشطة التجارية مع إسرائيل أولاً على Eishan.