2024-05-02 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

تشهد منطقة المربع الرئاسي في الجادرية وسط العاصمة بغداد توتراً أمنياً بين حمايات زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وقوة تابعة لزعيم تحالف نبني هادي العامري. وقال مصدر أمني لمنصة “إيشان”، إن “المربع الرئاسي شهد توتراً واحتكاكا بين حمايات الحكيم والعامري بعد مشكلة اندلعت بين الطرفين”. وأضاف، أن “التوتر داخل منطقة المربع الرئاسي ما زال […]

ظهرت المقالة مربع الجادرية يتوتر..احتكاكات بين حمايتيْ الحكيم والعامري وتواجد أمني “مكثّف” أولاً على Eishan.