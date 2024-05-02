الوقت الأصلي لمباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإندونيسي ينتهي بالتعادل الإيجابي

2024-05-02 21:12:03 - المصدر: واع





بغداد – واع

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الوقت الأصلي لمباراة منتخبنا الأولمبي العراقي مع نظيره الإندونيسي لتحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، فيما سيلعب الفريقان شوطين إضافيين.

وجاء هدفا المباراة خلال الشوط الأول منها، حيث تقدم المنتخب الإندونيسي أولاً عن طريق لاعبه إيفار جينر في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل منتخبنا الوطني عن طريق زيد تحسين في الدقيقة 27.

وتقام المباراة على ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمةِ القطرية الدوحة، ويحتاج منتخبنا الأولمبي للفوز بالمباراة للتأهل مباشرةً إلى أولمبياد باريس.