شبكة أخبار الناصرية: زار وفد من ايطاليا، اليوم الخميس، اهوار الجبايش في محافظة ذي قار بجولة سياحية شملت الاهوار والمدينة الأثرية والتي شهدت نشاطا سياحيا ملحوظا في الآونة الأخيرة. و نشطت الحركة السياحية في المنطقة خاصة بعد انتعاش المسطحات المائية في الاهوار بسبب الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ذي قار....

