الدفاع تنفي إحالة عدد من الضباط ممن هم برتبة فريق إلى التقاعد

2024-05-02 21:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الدفاع، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، الاخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي عن إحالة عدد من الضباط ممن هم برتبة فريق إلى التقاعد.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم": "ننفي ما جرى تداوله من أخبار على بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، مفادها، إحالة عدد من ضباط الوزارة، ممن هم برتبة فريق، إلى التقاعد"، مؤكدة أن "هذا الخبر عارٍ عن الصحة".

ودعا بيان الوزارة القنوات الفضائية والوكالات الإعلامية إلى "متابعة موقع وزارة الدفاع الرسمي ومنصات الوزارة الموثقة لمعرفة الأخبار الخاصة بالوزارة".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن احالة عدد من ضباط وزارة الداخلية والدفاع على خلفية نشاطات غير مشروعة.