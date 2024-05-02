2024-05-02 21:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر عضو لجنة الأمن النيابية ياسر اسكندر، اليوم الخميس (2 ايار 2024)، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يركز على تطوير وبناء القوة الجوية في العراق وأن تكون أسوة بالمحيط الإقليمي.

وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعزيز قدرات الجيش العراقي حق مشروع للدفاع عن امن واستقرار وسيادة البلد في ظل تحديات تأخذ ابعادا مختلفة تتطلب ان يكون لدينا قدرات دفاع عن الوطن وتمنع اي اعتداءات".

وأضاف، أن "سلاح الجو هو من الركائز المهمة في منظومة العراق الدفاعية وأخطرها وتطويره ليس بالمهمة اليسيرة، لأنها تتطلب امرين هما توفر الامكانيات المادية والعقود التي تؤمن طائرات حديثة قادرة على القيام بمختلف الواجبات مع ضرورة التنوع وهذا الامر يحتاج وقت لأننا امام تركة ثقيلة تحتاج الى بناء مستمر".

واشار الى ان "السوداني داعم لاستراتيجية بناء القوة الجوية في العراق وان تكون أسوة بالمحيط الاقليمي رغم التحديات لكننا نؤمن بقدرات قيادات القوة الجوية وكفاءات طياريها في ان يكونوا على قدر المسؤولية"، لافتا الى أن "تطوير هذا السلاح مهم في ضمان امن البلاد وتوجيه ضربات في أي منطقة تشكل خطرا على الاستقرار".

وكانت زيارة السوداني الى واشنطن قد افضت لتعاقد العراق على 41 طائرة معظمها طائرات دعم لوجستي وتدريب، بينها 20 طائرة هدية من واشنطن، و21 طائرة وفق عقود تسديد ميسرة على العراق.