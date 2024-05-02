هيئة الاستثمار تعلن أسماء الوجبة الثالثة من المتعاقدين على وحدات بسماية

2024-05-02 22:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، أسماء الوجبة الثالثة من المتعاقدين الذين خصصت لهم وحدات سكنية في مدينة بسماية للنمط الشرقي فقط.وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تدعو المواطنين الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة (الوجبة الثالثة) مراجعة المصرف المانح للقرض بعد (20) يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان وجلب عقد الإقراض (طبق الأصل) لتزويد قسم متابعة شؤون بسماية الكائن في بلوك (B2) نسخة منه لاستلامهم الوحدة السكنية الخاصة بهم".وأضاف البيان، أنه "يتم سحب التخصيص خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا الإعلان من الذين لم تتم مراجعتهم المصارف وإكمال معاملة عقد الإقراض حيث إن سبب التأخير يكون من قبل المواطن حصرا وليس المصرف أما إذا كان تأخير جلب عقد الإقراض من قبل إدارة المصارف فيكون غير مشمول بسحب التخصيص".