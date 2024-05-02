المندلاوي يبارك للمنتخب الأولمبي تأهله إلى أولمبياد باريس

2024-05-02 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي للمنتخب الوطني الأولمبي تأهله إلى أولمبياد باريس.وقال المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) "نُبارك لمنتخبنا الأولمبي والجماهير الرياضية الفوز الثمين على المنتخب الإندونيسي وخطف بطاقة التأهل المباشر الى أولمبياد باريس 2024".وأضاف "أداء مميز وكبير وروح قتالية للاعبينا الأبطال من أجل إسعاد شعبنا العراقي، فكل الدعم والإسناد لهم وهم يمثلون العراق في المحفل الرياضي الأهم أولمبياد باريس".وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي العراقي، مساء اليوم الخميس، إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.