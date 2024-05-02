رئيس الوزراء يهنئ المنتخب الوطني الأولمبي تأهله إلى أولمبياد باريس

2024-05-02 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

هنأ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المنتخب الوطني الأولمبي بمناسبة تأهله الى أولمبياد باريس.

وقال رئيس الوزراء في تدوينة على منصة X، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "نحيي أبطالنا، شباب المنتخب الأولمبيّ لكرة القدم لتأهلهم إلى أولمبياد باريس".

وقدم رئيس الوزراء "الشكر الوافر للطاقم التدريبي والفنيين والمسؤولين في اتحاد الكرة"، مخاطباً إياهم بالقول "لقد رفعتم، أيها الأبطال، اسم العراق عاليًا، وكنتم على قدر المسؤولية في تمثيل وطننا الغالي".

وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي العراقي، مساء اليوم الخميس، إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.