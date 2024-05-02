2024-05-02 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن تصدير شركة غاز البصرة أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد".وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "كمية الشحنة المصدرة من غاز البروبان "شبه المبرد" بلغت أكثر من 10700 طن"، مبينا، أنها "تعد من الشحنات الكبيرة التي يتم تسويقها وتحميلها على ظهر الناقلات المتخصصة".وأضاف، أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة والشركة في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف وتصدير الفائض من الغاز السائل (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق إيرادات مالية".