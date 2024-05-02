2024-05-02 22:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس (2 آيار 2024)، تصدير أول شحنة من غاز البروبان إلى الأسواق العالمية.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "تم تصدير أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد" من قبل شركة غاز البصرة".

واضاف، إن "كمية الشحنة بلغت أكثر من 10700 طن، وهي تعد من الشحنات الكبيرة التي يتم تسويقها وتحميلها على ظهر الناقلات المتخصصة".

وأشار إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة والشركة في تعظيم الانتاج الوطني من الغاز الجاف وتصدير الفائض من الغاز السائل (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق ايرادات مالية".