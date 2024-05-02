وزارة البيئة: تعاون مع شبكة الإعلام وهيئة المساءلة لتوثيق الجرائم البيئية للنظام المباد

2024-05-02 22:24:07 - المصدر: جريدة الصباح





بغداد: اسراء السامرائي



كشفت وزارة البيئة عن تنسيقها مع هيئة المساءلة والعدالة واشتراك شبكة الإعلام العراقي لانتاج أفلام وثائقية وصور ومعارض خاصة بالجرائم البيئية للنظام المباد.

وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة البيئة أمير علي الحسون لـ" الصباح ": ان "الوزارة نسقت مع الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، من أجل توثيق الجرائم البيئية للنظام السابق، بعد توجيه وزير البيئة نزار ئاميدي بكشف الارقام الخاصة بالجرائم البيئية".

واكد انه "سيتم إشراك شبكة الإعلام العراقي في عملية التوثيق، اذ سيتم توثيق ذلك بصور وأفلام وثائقية خاصة بتجفيف الأهوار وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية في فترة النظام السابق، بالإضافة إلى مناطق أخرى سيتم الكشف عنها بالأرقام من خلال هذه الأفلام، عاداً الموضوع مهماً كون الطبيعة ما زالت تعاني من هذه الجرائم.

وتابع الحسون: ان "الوزارة حريصة على إقامة هذا التوثيق بطريقة دقيقة بعد حصولها على الأرشيف الصوري من دائرة المعلوماتية في الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، وسيتم عرض ذلك بالمحافل الدولية والمحلية وغيرها".

وأضاف ان "الهدف من ذلك يأتي لنشر وحشية الجرائم التي أقامها النظام السابق من جانب ولاطلاع الرأي العام المحلي والإقليمي عليها من جانب آخر".