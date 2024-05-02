2024-05-02 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء الخميس، عن تفاصيل خلاف وصفه بالكبير بين عناصر من منظمة بدر التابعة لهادي العامري رئيس تحالف نبني، وقوة من حماية المربع الرئاسي التابعة لرئيس تحالف قوى الدولة عمار الحكيم، في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أحد المستثمرين المقرب من منظمة بدر، أراد تحويل متنزه في المربع الرئاسي ضمن منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، إلى مرآب للسيارات، لكن مسؤول حماية الحكيم منع ذلك بصفته المسؤول الأمني عن المنطقة".

وأضاف المصدر، أن "ما جرى دفع عناصر مسلحة تابعة لبدر، إلى الدخول على الخط ما تسبب بحدوث مشادة كلامية مع مسؤول حماية الحكيم، كادت تتحول لحد الصدام".

وأشار المصدر، إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، تدخل وأنهى الصدام على الفور".