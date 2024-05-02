شنيشل بعد التأهل لأولمبياد باريس: كانت مباراة صعبة ولا أنوي الاستقالة

2024-05-02 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل عقب التأهل لأولمبياد باريس، اليوم الخميس، أن المباراة أمام المنتخب الإندونيسي كانت صعبة، فيما أكد الاستمرار مع المنتخب وعدم وجود نية لديه بالاستقالة.وقدم شنيشل في تصريح أعقب المباراة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نهنئ الشعب العراقي وكوادر المنتخب الفنية والإدارية واللاعبين واتحاد الكرة"، مشيرا، إلى أن "المباراة كانت صعبة والمنتخب الإندونيسي وهو فريق محترم جدا وقدم مباريات كبيرة في البطولة".ونفى شنيشل أن "يكون قد قدم استقالته للاتحاد قبل هذه المباراة"، مشيرا، إلى أنه "كان يفكر أن يضع استقالته لو لم يتأهل المنتخب إلى باريس على رغم من أن عقده مع الاتحاد يمتد إلى 3 سنوات"، مبينا، أنه "لا يفكر بالمغادرة بقدر إسعاد الشعب العراقي".وتأهل منتخبنا الوطني الأولمبي العراقي إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد.وبارك لاعب المنتخب الأولمبي علي جاسم صاحب هدف الفوز الحاسم، للجماهير العراقية التأهل إلى أولمبياد باريس.وقال جاسم في تصريح أعقب المباراة مع المنتخب الإندونيسي وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المباراة كانت صعبة جدا، كون المنافس حقق انتصارات مهمة على منتخبات لها باع طويل في القارة الصفراء، أمثال أستراليا وكوريا الجنوبية".