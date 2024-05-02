2024-05-02 22:48:08 - المصدر: منصة إيشان

قطع منتخبنا الوطني الإولمبي العراقي إلى التذكرة إلى أولمبياد باريس، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بهدفين لواحد في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى الأولمبياد والتي ذهبت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وتقدم المنتخب الإندونيسي أولاً خلال الشوط الأول من المباراة عن طريق لاعبه إيفار جينر في الدقيقة […]

ظهرت المقالة رسمياً.. المنتخب الأولمبي يتأهل لأولمبياد باريس 2024 أولاً على Eishan.