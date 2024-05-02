رئيس الجمهورية يهنئ منتخبنا الأولمبي بتأهله إلى أولمبياد باريس

2024-05-02 23:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعهنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، منتخبنا الأولمبي بتأهله إلى أولمبياد باريس.وذكر رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه في منصة "اكس"، "نُبارك لشباب منتخبنا الأولمبي تحقيق الإنجاز الكبير بالتأهل الى أولمبياد باريس، ومُبارك للجمهور الرياضي المؤازر وجميع العراقيين بهذا الاستحقاق المهم الذي يأتي ضمن انجازات تُحققها الرياضة العراقية. مع شبابنا لمواصلة الانتصارات والإنجازات وتحقيق المزيد من التقدم للرياضة العراقية".