2024-05-02 23:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية يوم الخميس، تصدير أول شحنة من غاز البروبان "شبه المبرد" من قبل شركة غاز البصرة.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "كمية الشحنة بلغت أكثر من 10700 طن، وهي تعد من الشحنات الكبيرة التي يتم تسويقها وتحميلها على ظهر الناقلات المتخصصة".

واشار إلى أن "ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة والشركة في تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز الجاف وتصدير الفائض من الغاز السائل (LPG) والمكثفات والمنتجات الأخرى إلى الأسواق العالمية لتحقيق إيرادات مالية".