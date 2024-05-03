اليكتي يكشف موقفه من "تقسيم الإقليم" في حال تأجيل الانتخابات

2024-05-03 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الخميس (2 ايار 2024)، أن أربيل ليست حكرا للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني يمتلك جماهيرية كبيرة في المدينة وكذلك في دهوك، مشددًا على انه لن يقبل بتقسيم الاقليم الى نظام الادارتين.

وقال سورجي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني ليس حزبا محليا يختصر وجوده على السليمانية وحلبجة، فهو حزب يمثل قاعدة شعبية كبيرة للكرد في جميع مناطق كردستان والمناطق التي يتوجد بها الكرد".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني قدم تضحيات كبيرة من الدماء في سبيل كيان إقليم كردستان الدستوري، ولن يقبل بالتقليل من هذا الكيان أو تقسيمه إطلاقا".

وأشار إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالعودة إلى نظام الإدارتين، ونحن مع إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومن يحقق الفوز يدير الإقليم وفقا للتجربة الديمقراطية".

وامس الاربعاء، كشفت شبكة ذا نيو اراب ان "مصدرا مقربا من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس للديمقراطي، اكد ان بارزاني ينوي تأجيل الانتخابات حتى انقضاء مهلة المحكمة الاتحادية العليا"، مشددا انه "على الغالب لن تكون هنالك أي انتخابات بعد انقضاء مهلة القضاء".

المصدر اكد للشبكة أيضا، ان الاتحاد الوطني الكردستاني وفي حال اعلان تأجيل الانتخابات مرة أخرى، سيقرر "الانسحاب من حكومة إقليم كردستان العراق وبهذا يتم تقسيم الإقليم الى منطقتين اداريتين رسميا"، بحسب وصفه.