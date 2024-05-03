شنيشل: لا انوي الاستقالة والمرحلة المقبلة أصعب

2024-05-03 00:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم، راضي شنيشل، مساء اليوم الخميس، (2 ايار 2024)، استمراره في مهمة تدريب المنتخب.

وقال شنيشل في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، عقب فوز الاولمبي على نظيره الاندونسي والتأهل إلى أولمبياد باريس "كانت مباراة صعبة ولا أنوي الاستقالة،" مضيفا "لقد سجلنا (70) لاعباً بالقائمة الأولية التي ستشارك في الاولمبياد".

وأضاف، "اللاعبون الذين أهلونا لن نخذلهم، لكن سنكون مهنيين بذات الوقت، فهناك محترفون أرادوا اللعب في كأس آسيا، لكن لم تسمح لهم أنديتهم للأسف".

وتابع شنيشل، "سيكون لدينا اجتماع مع اتحاد الكرة، للتخطيط إلى المرحلة المقبلة الأصعب، والتي تتطلب استعدادا قويا ومباريات على مستوى عالٍ".

وتأهل المنتخب الأولمبي العراقي إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، وذلك عقب فوزه على نظيره الإندونيسي (2-1)، اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس أمم آسيا لأقل من 23 عاما المقامة بقطر.

وسيشارك المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بالأولمبياد إلى جانب "الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا".

فيما ستلعب إندونيسيا مباراة فاصلة مع منتخب غينيا صاحب المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا.