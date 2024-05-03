سمير هورامي: حكومة كوردستان اتخذت قرارين مهمين بشأن رواتب موظفي الاقليم

2024-05-03 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد المتحدث الرسمي باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان سمير هورامي اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم اتخذت إجراءات مهمة بصدد رواتب الموظفين.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان في اجتماعه الذي عقده في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي؛ أصدر قرارين مهمين بخصوص الرواتب اخد تلك القرارات هو الموافقة على تسليم الواردات غير النفطية للحكومة الاتحادية، أما القرار الثاني فهو يتعلق بتوطين رواتب الموظفين، مشيرا الى ان حكومة الإقليم اقرت مسألة التوطين ووجهت كتابا رسميا الى بغداد بخصوص القرارين.

وأضاف أن "بخصوص موضوع راتب شهر نيسان؛ فإن حكومة الإقليم وجهت كتابا رسميا إلى بغداد في الحادي والعشرين من شهر نيسان المنصرم يخص صرف رواتب شهر نيسان أسوة برواتب شهري اذار وشباط"، مؤكدا ان "قوائم الرواتب تم تدقيقها وإرسالها إلى بغداد".

وعن انتخابات برلمان كوردستان بين هورامي؛ إن المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أكد يوم أمس في اجتماعه على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر".