2024-05-03 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء الخميس، إلقاء القبض على متهم تركي قام في نهاية شهر نيسان الماضي بقتل مواطن تركي آخر في مجمع ملا أومر بسبب قضية خلاف اجتماعي.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن في 29 نيسان الماضي، قام مواطن تركي (م،خ،ط) في مجمع ملا اومر التابع لمحافضة أربيل، بقتل آخر يحمل نفس الجنسية، وبعد التحقيقات تبين أن اسم المقتول (اسماعيل) وسبب الاعتداء قضية اجتماعية".

وأضاف البيان، أن إلقاء القبض على الجاني جرى من قبل مديرية أسايش سيطرة أربيل، وذلك بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه، وبعد التحقيقات تبين أن شخصاً آخر متهم في الجريمة يحمل نفس الجنسية ساعد المجرم في جريمته ويدعى (ج،ا،ا) والمتهم الثالث قام بمساعدة المجرم لكي يهرب خارج أربيل باسم (ج،م،ن) وألقي القبض على المتهمين الثلاثة".

وأشار بيان أسايش أربيل، إلى أن "المتهم (م،خ،ط) اعترف بجريمته، واعترف أيضاً بالهرب من العدالة بقضية قتل أخرى قام بها في تركيا".