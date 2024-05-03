2024-05-03 00:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بعد حسم الاولمبي العراقي تأهله باريس سيكون الممثل الوحيد عن عرب قارة آسيا في أولمبياد 2024.

وسيلعب العراق باولمبياد باريس في مجموعة تضم الى جانبه منتخبات أوكرانيا والارجنتين والمغرب.

وأكد مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل؛ انه سيضع ضمن حساباته في منافسات باريس سبعة لاعبين هم زيدان إقبال وحسين علي ومنتظر ماجد ويوسف الأمين والكسندر اوراها وعلي الحمادي وعلي حيدر.

ويلاقي الاولمبي العراقي في باريس المنتخب الأوكراني على ملعب الأضواء الخاص بنادي ليون، يوم 24 تموز المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

أما المباراة الثانية ستكون أمام منتخب الأرجنتين على نفس الملعب، والتي تقام يوم 27 تموز المقبل بتوقيت الساعة الرابعة مساءً بغداد.

ويلاقي المنتخب المغربي يوم 30 تموز المقبل، في آخر مبارياته في المجموعة والتي تقام على ملعب أليانز ريفييرا في تمام الساعة السادسة مساءً.

وكانت القرعة الاولمبية أسفرت في وقت سابق عن تواجد المنتخب الثالث من القارة الآسيوية مع كل من الأرجنتين، المغرب، وأوكرانيا.