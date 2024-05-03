2024-05-03 00:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن التوترات التي شهدتها منطقة المربع الرئاسي، بين زعيمي تيار الحكمة عمار الحكيم وتحالف نبني هادي العامري. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “الطرفين توصلا الى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة لإدارة المربع الرئاسي”. وفي وقت سابق من اليوم، شهدت منطقة المربع الرئاسي في الجادرية وسط العاصمة بغداد توتراً أمنياً […]

ظهرت المقالة انتهاء التوترات.. مصدر: تشكيل لجنة تابعة للحكيم وأخرى للعامري لإدارة المربع الرئاسي أولاً على Eishan.