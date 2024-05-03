2024-05-03 01:06:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تدخل شخصياً لإنهاء أزمة المربع الرئاسي. وقالت المصادر، لمنصة “إيشان”، إن “السوداني تدخل لحل الأزمة التي حدثت بين حمايات زعيمي تيار الحكمة عمار الحكيم وتحالف نبني هادي العامري، بهدف السيطرة عليها وعدم تطورها”. وأضاف، أن “العامري وصل إلى منطقة المربع الرئاسي للوقوف على […]

ظهرت المقالة مصدر: السوداني يتدخل لحل أزمة المربع الرئاسي.. والعامري يصل إلى المنطقة أولاً على Eishan.